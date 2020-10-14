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Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Ahmet Kaya’nın davalık olan filmi Almanya’da 10 bin kişi izledi

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Ahmet Kaya’nın davalık olan filmi Almanya’da 10 bin kişi izledi
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AHMET Kaya’nın hayatını konu alan “İki Gözüm Ahmet” Almanya’daki açılış haftasında yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi.

Bunun üzerine sanatçının eşi Gülten Kaya ve kızları ile Kaya’nın eserlerini temsil eden GAM Müzik, Ahmet Kaya isminin tescilli olduğunu hatırlatıp filme dair tepkisini dile getirdi. Yönetmen Gani Şavata, avukatı Volkan Yolcu’yla bir basın toplantısı düzenleyerek filmin, “vizyona giremez” kararının bozulduğunu ve Türkiye’de 27 Kasım’da seyirciyle buluşacağını açıkladı. Şavata, Avrupa’da 200’den fazla salonda izlenen film için ek seans açıldığını belirip şunları söyledi: “Kaya Ailesi dilerse filmden elde edilen tüm geliri alabilir. Mars Dağıtım ile anlaştık, Türkiye’de de vizyondayız.” 

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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