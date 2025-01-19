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Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe” sergisi sanatseverlerle buluşuyor

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#Ahmet Güneştekin#Kayıp Alfabe#Sergi
Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe” sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 18:11

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in sergisi Kayıp Alfabe, Yıldız Holding desteğiyle 16 Ocak’ta Artİstanbul Feshane’de açıldı.

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Küratörlüğünü Christoph Tannert’in yaptığı sergi, Güneştekin’in hafıza ve göç nesneleri, sesler ve görüntüler, üstkurmaca yapılar ve malzeme müdahaleleriyle makro ve mikro ölçekleri birleştirdiği disiplinlerarası işlerini bir araya getiriyor. Kayıp Alfabe sergisi, 20 Temmuz 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin kitabında önsözüne yer verilen Murat Ülker: “Ahmet Güneştekin’in Kayıp Alfabe sergisi, onun sanatıyla derinleşen anlam arayışını ve yeni hikayeler oluşturma çabasını gözler önüne seriyor. Uzun zamandır tanıdığım bir sanatçı olmasına rağmen, her sergisinde onun sanatını farklı bir perspektifle deneyimleme fırsatı buluyorum. Ahmet Güneştekin’in Kayıp Alfabe sergisi de sanatçının sürekli kendini yenileyen tarzını bizlere gösterirken, kolektif hafızaya atıfta bulunan öyküleri toplumla buluşturma çabasının en etkileyici örneklerinden biri. Her defasında sanatının çok katmanlı hikayelerini keşfetmek, onun sanatsal yolculuğuna tanıklık etmek büyük bir keyif.”

 

 

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#Ahmet Güneştekin#Kayıp Alfabe#Sergi

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