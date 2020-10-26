MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri"Af"ın dünya prömiyeri Tokyo'da yapılacak
GeriKeyif "Af"ın dünya prömiyeri Tokyo'da yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 26.10.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

"Af"ın dünya prömiyeri Tokyo'da yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Af"ın dünya prömiyeri Tokyo'da yapılacak
Abone Olgoogle-news

Yönetmenliğini Cem Özay'ın üstlendiği AF adlı film, 4 Kasım'da 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali "Tokyo Prömiyer 2020" seçkisinde dünya prömiyerini gerçekleştirecek

Cem Özay'ın senaryosunu Tuğçe Öztabak'la yazdığı film Türkiye'den Tokyo Uluslararası Film Festivali'ne bu sene seçilen tek yapım oldu.

Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper'in başrollerinde yer aldığı filmde geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışma anlatılıyor.

Yapımcılığını Ömür Güner'in, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği "AF"ın çekimleri geçtiğimiz sene Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırında bulunan Macahel Vadisi'nin bir dağ köyünde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen film Antalya Film Forum'dan "TRT Proje Geliştirme Özel Ödülü" ile İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar'da "Başka Sinema Dağıtım Ödül"ünü kazanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle