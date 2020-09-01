MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriAdana Altın Koza Film Festivali'nde ilk jüri belirlendi
GeriKeyif Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk jüri belirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 01.09.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk jüri belirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk jüri belirlendi
Abone Olgoogle-news

Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Eylül tarihlerinde Kovid-19 kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek festivalde, bu yıl "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" gerçekleştirilecek.

Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel'in üstleneceği festivalde, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay, jüri üyesi olarak yer alacak.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ile sınırlandırılan festivalde, "Altın Koza Ödülleri" ile "Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri" ve "Orhan Kemal Emek Ödülleri" aynı törende sahiplerine takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19 önlemleri kapsamında festivalde bu yıl şehir dışından konuk ağırlanamayacağını, sinemaseverlerin festival filmlerini online olarak izleyebileceklerini kaydetti.

Karalar, yarışma filmlerinin, Adana'da salgın koşulları gözetilerek hazırlanacak bir salonda gösterileceğini bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle