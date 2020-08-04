Adana Altın Koza Film Festivali 14-20 Eylül'de
Adana'da bu yıl 27'ncisi organize edilen Adana Altın Koza Film Festivali, 14-20 Eylül'de düzenlenecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yazılı açıklamasında, kentin ve Türkiye'nin en prestijli festivallerinden olan etkinliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştireceklerini belirtti.
Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Metraj ve Ulusal Öğrenci Filmleri yarışmalarının yapılacağını aktaran Karalar, "Festivali 14-20 Eylül'de pandemi koşulları altında düzenleyeceğiz. Etkinliğin gücünü, sinema sanatının insana moral veren, yaşama sevincini artıran, düşündüren, geliştiren ve insan ruhuna iyi gelen yanından ele alacağız." ifadesini kullandı.
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