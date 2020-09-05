Açıkhava’da bir DJ
DJ Burak Yeter, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da dünyaca ünlü şarkıcı Cecilia Krull ile konser verdi. Gecede Karsu ve Koray Avcı da sahneye çıktı.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu önceki akşam ilk kez bir Türk DJ’in; Burak Yeter’in konserine ev sahipliği yaptı.
Yeter gecede Karsu, Koray Avcı ve “La Casa De Papel” dizisinde seslendirdiği jenerik şarkısıyla ünlenen Cecilia Krull ile sahneye çıktı.
Yeter, “Harbiye’de bir ilke imza atmaktan onur duyuyorum. Bu gece İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’yla beraberiz, bir sürprizim de Cecilia Krull. Ortak noktamız dünyaya ve insanlara müziği sevdirmek” dedi.
Cecilia Krull, “Burada sahneye çıktığım için çok mutluyum. Baklava yedim, bayıldım” dedi.
Krull, “La Casa De Papel” için şarkı söyledikten sonra rüyalarının gerçek olduğunu söyledi.
Cecilia Krull
Koray Avcı
Karsu
Berna Berkman - DJ Burak Yeter - Cecilia Krull
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