Açıkhava’da bir DJ

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu önceki akşam ilk kez bir Türk DJ’in; Burak Yeter’in konserine ev sahipliği yaptı.



Yeter gecede Karsu, Koray Avcı ve “La Casa De Papel” dizisinde seslendirdiği jenerik şarkısıyla ünlenen Cecilia Krull ile sahneye çıktı.



Yeter, “Harbiye’de bir ilke imza atmaktan onur duyuyorum. Bu gece İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’yla beraberiz, bir sürprizim de Cecilia Krull. Ortak noktamız dünyaya ve insanlara müziği sevdirmek” dedi.



Cecilia Krull, “Burada sahneye çıktığım için çok mutluyum. Baklava yedim, bayıldım” dedi.



Krull, “La Casa De Papel” için şarkı söyledikten sonra rüyalarının gerçek olduğunu söyledi.



Cecilia Krull

Koray Avcı



Karsu



Berna Berkman - DJ Burak Yeter - Cecilia Krull