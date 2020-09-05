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Haber Giriş: 05.09.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Açıkhava’da bir DJ

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Açıkhava’da bir DJ
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DJ Burak Yeter, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da dünyaca ünlü şarkıcı Cecilia Krull ile konser verdi. Gecede Karsu ve Koray Avcı da sahneye çıktı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu önceki akşam ilk kez bir Türk DJ’in; Burak Yeter’in konserine ev sahipliği yaptı.

Yeter gecede Karsu, Koray Avcı ve “La Casa De Papel” dizisinde seslendirdiği jenerik şarkısıyla ünlenen Cecilia Krull ile sahneye çıktı.

Yeter, “Harbiye’de bir ilke imza atmaktan onur duyuyorum. Bu gece İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’yla beraberiz, bir sürprizim de Cecilia Krull. Ortak noktamız dünyaya ve insanlara müziği sevdirmek” dedi.

Cecilia Krull, “Burada sahneye çıktığım için çok mutluyum. Baklava yedim, bayıldım” dedi.

Krull, “La Casa De Papel” için şarkı söyledikten sonra rüyalarının gerçek olduğunu söyledi.

Açıkhava’da bir DJ

Cecilia Krull
Açıkhava’da bir DJ
Koray Avcı
Açıkhava’da bir DJ

Karsu
Açıkhava’da bir DJ

Berna Berkman - DJ Burak Yeter - Cecilia Krull

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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