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Haber Giriş: 05.08.2020 - 09:22,Son Güncelleme:

Açık havada tiyatro sahnesi

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Açık havada tiyatro sahnesi
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KÜÇÜKÇİFTLİK Park’ın içinde bulunan KüçükÇiftlik Bahçe, tiyatro sahnesine dönüştü.

URU organizasyonuyla hayata geçirilen Bahçe Tiyatrosu, 13 Ağustos akşamı usta oyuncu Haldun Dormen’in başrolünü oynadığı “Kibarlık Budalası” oyunuyla açılışını yapacak. Ardından 14 Ağustos akşamı Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen “Cimri” oyununa ev sahipliği yapacak. COVID-19 nedeniyle alınan tedbirlerin üst düzeyde uygulanacağı mekânda, kapıda bilet satışı yapılmayacak ve tüm işlemler dijital gerçekleşecek. Birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan alana misafirlerin girişleri ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra sağlanacak.

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