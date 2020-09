"Acı Reçete #02" sergisi dijital ortamda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında değişen sanat dünyasına farklı bir bakış açısı getiren ve 17 Eylül itibarıyla dijital ortamda izlenime sunulacak serginin ön gösterimi internet üzerinden yapıldı.



Çalışmalarını Brüksel ve İstanbul'da sürdüren :mentalKLINIK sanatçı ikilisi Yasemin Baydar ve Birol Demir imzasını taşıyan, performatif bir yerleştirmenin 7 gün 24 saat canlı olarak dijital platforma akan sonsuz ve tekrarsız hareketliliğinden oluşan sergiye ilişkin gerçekleştirilen online toplantıyı, Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren yönetti.

Eren, Borusan Contemporary'nin her yeni sezon açılışında Perili Köşk'te buluşma geleneğini bozarak dijital bir basın toplantısı yaptıklarını belirterek, "Bugün bizler ekranlarımız başında yalnızız ama sizlerin varlığıyla her zaman olduğu gibi çok da kalabalığız." dedi.



Yeni medyanın ilk örneklerini vermeye başladığı günden bu yana aslında bugünün dünyasını işaret ettiğini kaydeden Eren, "Nasıl modernizmin bir makine estetiği olduğundan söz edilebilirse bugün estetik gözleminin de bilişsellik ve iletişim üzerine temellendiği söylenebilir. Yeni medya çok daha çoğulcu ve kapsayıcı bir karaktere sahip yeni teknolojilerin bugün tanımladığı kamusal alana hitap eden kültürü yaygınlaştırabilecek ve demokratikleştirebilecek de bir güç aynı zamanda." ifadesini kullandı.



Serginin, Borusan Contemporary ana galeri mekanına kurulan enstalasyonu hareketli bir video aktarımıyla canlı yayınlanmasından oluştuğunu aktaran Eren, "Bu canlı yayın sosyal medya ve web sitemiz aracılığıyla da 7/24

tüm dünyadaki sanat izleyicisiyle buluşabilecek. Borusan Müzik Evinin İstiklal Caddesindeki binasının vitrinine kurduğumuz yerleştirmeyle sergiyi kamusal alana ve Perili Köşkü de İstanbul'un önemli sanat rotası Beyoğlu'na taşımış olduk." şeklinde konuştu.



"Belirsizliğin ilacı hedefe odaklı uyum ve elastikiyet"



Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi de bütün dünyayı etkileyen salgın sürecinin sanat dünyasını "belirsizlik" kavramıyla tanıştırdığını söyledi.



Sergide emeği geçen tüm ekibe teşekkür eden Hamedi, "Başı ve sonu olan her şeyin geçici olduğunu biliyoruz. Belirsizliğin ilacının ise hedefe odaklı uyum ve elastikiyet olduğuna inanıyorum. Bugün burada birlikteliğimizin nedeni Borusan Contemporary'nin yeni dönem sergisi 'Acı Reçete' bunun somut bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.



Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş de "Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak pandemi nedeniyle sergimizin açılışını ilk kez online gerçekleştiriyoruz. Fiziksel mesafelere rağmen sanatın birleştirici gücünü ve yeni eserlerle buluşmanın heyecanını kalbimizde hissediyoruz." dedi.



"Sergi daha önce karşılaşılmayan yenilikleri bünyesinde barındırıyor"



Serginin küratörü Dr. Necmi Sönmez Borusan Contemporary'nin çok uzun zamandan beri üzerine eğildiği yeni medya sanatı yoğunlaşmasının gösterim formlarının farklı platformlara taşınması ve bu platformların izleyicilerde yeni düşüncelerin kaynakları hakkında bir bilgi uyandırma hedefini taşıdığını kaydetti.



Serginin, hem sanat ortamının hem de dünya gündeminin son derece kaygan bir zemin üzerinde geliştiği salgın sürecinde gündeme geldiğini anımsatan Sönmez, şunları söyledi: "Bu tür bir çalışma gerçekleştirmenin, bu çalışmayı internet gibi açık uçlu bir medya üzerinden sanat izleyicisiyle paylaşmanın ve bu paylaşımın gündeme getirdiği yeni kavramların, şu an üzerinde çalıştığımız üzerinde şekillendirmek için çaba harcadığımız yeni oluşumlar hakkında çok önemli bilgi verdiğini düşünüyorum."



"Acı Reçete #02" adlı serginin en önemli özelliklerinden birinin de fikirlerin objeleştirilmeden, maddeye dönüştürülmeden nasıl gündeme geleceği üzerine bir öneri getirmesi olduğunun altını çizen küratör, serginin son derece ilginç ve daha önce karşılaşılmayan birtakım yenilikleri de bünyesinde barındırdığını sözlerine ekledi.

Sanatçı Yasemin Baydar, serginin İstanbul'da sergileniyor olmasının değerli olduğunu belirterek, önceki sergilerden bugüne yaşanan sürece ilişkin bilgi verdi.



Sergiden toz toplamaya odaklı çalışan robotların, torbalarının çıkarılmasıyla glitterleri dışarı verdiklerini anlatan Baydar, şöyle devam etti: "Bu süre içinde aslında kendileri otonom bir resim üretmeye, desen üretmeye aynı zamanda da bir performans yapmaya başladılar. Doğal olarak birden çok robot bir arada çalıştıkları için otonom hareketleri de kesintiye uğradı. Aslında biz robotları bir alanda kesintiye uğratarak yaptıkları işleri işlevsizlik haline getirerek sürrealist bir yaklaşımla aynı zamanda da rastlantısallığa izin veren yani teknolojinin amacı dışında kullanılarak sanatın bize sağladığı imkanla hem bir oyun alanı üretmeye hem de teknolojinin bize verdiği ciddiyeti ve sorumluluğu kırmaya çalıştık."



"Acı Reçete #02" sergisi



Bir dizi olarak tasarlanan Acı Reçete (Bitter Medicine) projesinin ilk versiyonu, sağlık tedbirleri kapsamında kapalı olan Belgrad Güncel Sanat Müzesinin sergi mekanında kurularak, 6 Mayıs-7 Haziran'da müzenin kurumsal sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanmıştı.



Salgın tedbirleri sonrasında ortaya çıkan "yeni normal" sürecine acil bir bakış açısı getiren sergi, performatif yerleştirmenin Borusan Contemporary'den 7 gün 24 saat canlı olarak dijital platforma akan sonsuz ve tekrarsız hareketliliğinden oluşuyor.

Perili Köşk'teki ana galeri mekanına kurulan "Puff Out" yerleştirmesi sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olacak ve hareketli kamera sistemi aracılığıyla koreografik bir video aktarımına dönüştürülerek sanal ortamda tüm dünyadaki sanat izleyicisiyle buluşacak.



Borusan Contemporary’nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından 31 Ocak'a kadar canlı yayınlanacak sergi, aynı zamanda İstiklal Caddesi'nde bulunan Borusan Müzik Evi binası vitrinine yerleştirilen ekrandan yapılacak canlı yayın aracılığıyla da izleyicilerle buluşacak.