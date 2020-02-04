Haber Giriş: 04.02.2020 - 09:03,
Abisi de oynadı
7 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan “İki Gözüm Ahmet” filmi ile ilgili olarak Ahmet Kaya’nın vârislerinin talebi üzerine mahkeme tarafından “ihtiyati tedbir” kararı alındı.
Film ekibi önceki gün basın toplantısı düzenledi. Yönetmen Gani Şavata, “Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya filmin ilk teaser’ında oynadı. 43 yıldır Ahmet Kaya’yı tanıyorum, o bu toplumun sanatçısıdır. Burada kimsenin rant, para kazanma gibi bir derdi yok” dedi.
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