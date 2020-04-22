ABD’li fotoğrafçı için çatıya çıktı

Sr. Puig, “Fadik tehlikeli bir işe imza attı, apartmanının çatısına çıktı. Telefonunu benim seçtiğim bir açıya yerleştirdi, ben de Los Angeles’ta Zoom üzerinden deklanşöre bastım. Böylelikle iki kıta arasında bağ kurduk” dedi. Kitabın geliri, sağlık çalışanlarına aktarılacak.