MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriABD'de Coachella Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi
GeriKeyif ABD'de Coachella Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 11.03.2020 - 16:44,Son Güncelleme:/

ABD'de Coachella Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de Coachella Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi
Abone Olgoogle-news

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle California eyaletinin Riverside şehrinde düzenlenen, 2019'da 250 bin kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali ertelendi.

Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ni organize eden Goldenvoice şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Indio kasabasında nisan ayında peş peşe iki hafta sonunda yapılan festivalin bu yıl 9-11 Ekim ve 16-18 Ekim tarihlerinde olacağı bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgınının yol açtığı endişeler nedeniyle festival takvimi yeniden düzenlenmiştir. Küresel belirsizliğin yaşandığı bir dönemde, misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve bölge sakinlerinin sağlığını düşünerek bu kararı almayı uygun gördük." ifadeleri yer aldı.

Festivalde bu yıl Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott, Calvin Harris ve Lana Del Rey gibi sanatçı ve grupların sahne alacağı duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca şirketin nisan ayında aynı yerde organize ettiği "country" müzik festivali Stagecoach'un da 23-25 Ekim'de düzenleneceği belirtildi.

Geçen yıl Coachella'ya 250 bin, Stagecoach'a ise 70 bin izleyici katılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle