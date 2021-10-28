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AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması için geri sayım başladı

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AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması için geri sayım başladı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun her yıl düzenlediği AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması için geri sayım başladı.

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Jüri üyeleri arasında Prof. Alev İdrisoğlu, oyuncu Mert Fırat, eleştirmen Alin Taşçıyan, avukat Özlem Yılmaz ve televizyon sunucusu Selçuk Tepeli’nin yer aldığı kısa film yarışması, amatör ve profesyonel her kesimden sinemacıyı bekliyor. Tüm tekniklere açık olan yarışma için son başvuru tarihi 1 Kasım 2021.

Başvuruların online olarak yapılabildiği yarışmaya ister amatör ister profesyonel her seviyeden sinemacı katılabiliyor. Tüm tür ve tekniklere açık olan kısa filmlerin süresinin, 3 ila 10 dakika arasında olması gerekiyor.

Ünlü jüri, eserleri bekliyor

Yarışmanın jüri üyeleri arasında; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Alev İdrisoğlu, İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özlem Yılmaz, UNDP İyi Niyet Elçisi ve Oyuncu Mert Fırat, Sinema Eleştirmeni Alin Taşçıyan ve FOX TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Selçuk Tepeli bulunuyor.

Yarışmada; başvuru yapan tüm filmlerin değerlendirileceği ön elemenin ardından, İnsan Hakları kategorisi için 10, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisi için 5 ve İklim Değişikliği için de 5 film, esas jüri tarafından değerlendirilmek üzere finale kalacak. Birincilik ödülünün DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo olduğu yarışmada, ikinci eser Sony FDR AX100 4K Ultra HD Pro Video Kamera, üçüncü eser ise GoPro - HERO9 Black 5K and 20 MP Aksiyon Kamerası ile ödüllendirilecek.

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Özel ödül de olacak

AB Türkiye Delegasyonu, bu yıl, başvuru sahiplerini toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda düşünmeye teşvik etmenin yanı sıra iklim değişikliği ile insan hakları arasındaki ilişkiyi keşfetmeye de çağırıyor. Yarışmanın bu yılki içeriğinde, insan hakları perspektifinden toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim krizi konularında yapılan çalışmalar da özel ödülle ödüllendirilecek.

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