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Haber Giriş: 06.05.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Aamir Khan: O yardımı yapan kişi ben değilim

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Aamir Khan: O yardımı yapan kişi ben değilim
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Bollywood yıldızı Aamir Khan, ihtiyacı olanlara un paketlerinin içine 15 bin rupi (1375 TL) dağıttığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Khan "Robin Hood kendini açığa çıkarmak istemiyor" dedi.

Dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan, corona virüs döneminde un paketleri içinde yapılan para yardımının kendisine ait olmadığını açıkladı.

Bollywood yıldızı Twitter hesabından durumu "Arkadaşlar ben paraları un paketlerinin içine koyan kişi değilim. Bu tamamen yanlış bir hikaye ya da Robin Hood kendini açığa çıkarmak istemiyor. Güvende kalın. Sevgiler" diyerek netleştirdi.

Salgının ilk döneminde ihtiyacı olanlara kişi başı 1 kilogram un dağıtılacağı duyurulmuş, yardım sadece un olduğu için pek çok insan destek almaya gelmemişti. Ancak bu yardımı kabul eden herkes 15 bin rupi’yi (1375 TL) un paketlerinin içinde buldu. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren konu için “Gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşımlar yapıldı. Yardımın ünlü oyuncu Aamir Khan tarafından yapıldığı magazin manşetlerinde yer aldı.

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