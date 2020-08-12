Aamir Khan, Adana'da hayranlarÄ±yla buluÅŸtu
Hint sinemasÄ±nÄ±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶rÃ¼ Aamir Khan, Adana'da hayranlarÄ±yla bir araya geldi.Â
Khan, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Hindistan'da yarÄ±da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±, 1994 ABD yapÄ±mÄ± "Forrest Gump"Ä±n uyarlamasÄ± olan "Laal Singh Chaddha" adlÄ± filminin kalan Ã§ekimleri iÃ§in NiÄŸde'de yer bakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adana'yÄ± ziyaret etti.
Filminin kalan Ã§ekimlerinin bir kÄ±smÄ±nÄ± NiÄŸde'nin Ã‡amardÄ± ilÃ§esindeki DemirkazÄ±k DaÄŸÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Adana ve Ä°stanbul'da Ã§ekeceÄŸi Ã¶ÄŸrenilen Khan'a, hayranlarÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi.
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