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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:18 | Son Güncelleme:

80’lik Asil Nadir yeniden baba oldu

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80’lik Asil Nadir yeniden baba oldu
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1990’lı yıllarda İngiltere’nin en zenginleri arasında gösterilen Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir, 80 yaşına günler kala 4’üncü kez baba oldu.

Asil Nadir’in ikinci eşi Nur Nadir (36) önceki gün sabah saatlerinde Mert Selim Nadir adında erkek bebek dünyaya getirdi. Nadir çiftinin 1 Mayıs 2019 tarihinde Lisa Nur isimli kız bebekleri dünyaya gelmişti. Ünlü işadamının Ayşegül Tecimer’le ilk evliliğinden iki oğlu bulunuyor. Ancak işadamının eski sekreterinden evlilik dışı bir çocuğu ve kendi soyadını taşımayan başka çocukları da olduğu ileri sürülüyor.

EN ZENGİNLER LİSTESİNDEYDİ

Asil Nadir 1941’de Lefke’de doğdu. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.

80’lik Asil Nadir yeniden baba oldu

Asil Nadir’den 44 yaş küçük Nur Nadir, 20 ay aradan sonra tüp bebek yöntemiyle ikinci kez anne oldu.

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