77. Venedik Film Festivali sona erdi: Altın Aslan Nomadland'in oldu
İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenen Venedik Film Festivali’nin büyük ödülü "Altın Aslan"ı Kanadalı yönetmen Chloe Zhao’nun çektiği Nomadland filmi kazandı.
Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla kısıtlı imkanlarla yapılan dünyanın en eski film festivali, ödül töreniyle son buldu.
Ödül gecesinde, festivalin büyük ödülü "Altın Aslan"ı, Amerikan filmleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yönetmen Chloe Zhao’nun "Nomadland" isimli filmi kazandı. Başrolünde Frances McDormand'nın oynadığı filmde, ABD’nin Nevada eyaleti kırsalındaki bir şehirde yaşayan Fern’in ekonomik krizle tüm eşyalarını kaybetmesinin ardından karavanıyla modern bir göçebe olarak yola çıkması işleniyor.
Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülünü ise "Spy No Tsuma" filminin Japon yönetmeni Kiyoshi Kuroawa aldı. Ödül gecesinde, en iyi erkek oyuncu ödülüne "Padrenostro" isimli filmde gösterdiği performansla İtalyan aktör Pierfrancesco Favino layık görülürken, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Piece of A Woman" filmindeki rolüyle İngiliz aktris Vanessa Kirby aldı.
Bu yıl jüri özel ödülü ise "Dear Comrades" filminin yönetmeni Rus senarist ve yönetmen Andrei Konchalovsky'ye verildi.
Festivalde "Geleceğin Aslanı" ödülüne, Ana Rocha de Sousa'nın çektiği "Listen" filmi layık görüldü.
Bir sonraki festival, 1-11 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak. Bu arada, Venedik Film Festivali’nin bir parçası olarak 35 yıldır düzenlenen Sinema Eleştirmenleri Haftası'nın büyük ödülünü de Türk yönetmen Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler (Ghosts)" adlı filmi aldı.
İşte 77'inci Venedik Film Festivali'nde en iyiler:
Altın Aslan: Nomadland
Jüri Büyük Ödülü: Nuevo Orden – Michel Franco
En İyi Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa – Wife of a Spy
En İyi Kadın Oyuncu: Vanessa Kirby – Pieces of a Woman
En İyi Erkek Oyuncu: Pierfrancesco Favino – Padrenostro
En İyi Senaryo: Chaitanya Tamhane – The Disciple
Jüri Özel Ödülü: Dear Comrades! – Andrei Konchalovsky
En İyi Genç Oyuncu: Rouhollah Zamani – Khorshid
Orizzonti Bölümü
En İyi Film: Dashte Khamoush – Ahmad Bahrami
En İyi Yönetmen: Lav Diaz – Lahi, Hayop
Jüri Özel Ödülü: Listen – Ana Rocha de Sousa
En İyi Kadın Oyuncu: Khansa Batma – Zanka Contact
En İyi Erkek Oyuncu: Yahya Mahayni – The Man Who Sold His Skin
En İyi Senaryo: I Predatori – Pietro Castellitto
En İyi Kısa Film: Entre tú y milagros – Mariana Safron
Geleceğin Aslanı Ödülü: Listen – Ana Rocha de Sousa
Sanal Gerçeklik Bölümü
En İyi Sanal Gerçeklik Filmi: The Hangman at Home: An Immersive Single User Experience – Michelle ve Uri Kranot
En İyi Sanal Gerçeklik Deneyimi: Finding Pandora X – Kiira Benzing
En İyi Sanal Gerçeklik Öyküsü: Killing a Superstar – Fan Fan
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