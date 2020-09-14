77. Venedik Film Festivali sona erdi: Altın Aslan Nomadland'in oldu

Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla kısıtlı imkanlarla yapılan dünyanın en eski film festivali, ödül töreniyle son buldu.



Ödül gecesinde, festivalin büyük ödülü "Altın Aslan"ı, Amerikan filmleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yönetmen Chloe Zhao’nun "Nomadland" isimli filmi kazandı. Başrolünde Frances McDormand'nın oynadığı filmde, ABD’nin Nevada eyaleti kırsalındaki bir şehirde yaşayan Fern’in ekonomik krizle tüm eşyalarını kaybetmesinin ardından karavanıyla modern bir göçebe olarak yola çıkması işleniyor.



Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülünü ise "Spy No Tsuma" filminin Japon yönetmeni Kiyoshi Kuroawa aldı. Ödül gecesinde, en iyi erkek oyuncu ödülüne "Padrenostro" isimli filmde gösterdiği performansla İtalyan aktör Pierfrancesco Favino layık görülürken, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Piece of A Woman" filmindeki rolüyle İngiliz aktris Vanessa Kirby aldı.



Bu yıl jüri özel ödülü ise "Dear Comrades" filminin yönetmeni Rus senarist ve yönetmen Andrei Konchalovsky'ye verildi.



Festivalde "Geleceğin Aslanı" ödülüne, Ana Rocha de Sousa'nın çektiği "Listen" filmi layık görüldü.



Bir sonraki festival, 1-11 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak. Bu arada, Venedik Film Festivali’nin bir parçası olarak 35 yıldır düzenlenen Sinema Eleştirmenleri Haftası'nın büyük ödülünü de Türk yönetmen Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler (Ghosts)" adlı filmi aldı.





İşte 77'inci Venedik Film Festivali'nde en iyiler:

Altın Aslan: Nomadland

Jüri Büyük Ödülü: Nuevo Orden – Michel Franco

En İyi Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa – Wife of a Spy

En İyi Kadın Oyuncu: Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

En İyi Erkek Oyuncu: Pierfrancesco Favino – Padrenostro

En İyi Senaryo: Chaitanya Tamhane – The Disciple

Jüri Özel Ödülü: Dear Comrades! – Andrei Konchalovsky

En İyi Genç Oyuncu: Rouhollah Zamani – Khorshid

Orizzonti Bölümü







En İyi Film: Dashte Khamoush – Ahmad Bahrami

En İyi Yönetmen: Lav Diaz – Lahi, Hayop

Jüri Özel Ödülü: Listen – Ana Rocha de Sousa

En İyi Kadın Oyuncu: Khansa Batma – Zanka Contact

En İyi Erkek Oyuncu: Yahya Mahayni – The Man Who Sold His Skin

En İyi Senaryo: I Predatori – Pietro Castellitto

En İyi Kısa Film: Entre tú y milagros – Mariana Safron

Geleceğin Aslanı Ödülü: Listen – Ana Rocha de Sousa

Sanal Gerçeklik Bölümü



En İyi Sanal Gerçeklik Filmi: The Hangman at Home: An Immersive Single User Experience – Michelle ve Uri Kranot

En İyi Sanal Gerçeklik Deneyimi: Finding Pandora X – Kiira Benzing

En İyi Sanal Gerçeklik Öyküsü: Killing a Superstar – Fan Fan