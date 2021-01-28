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Haber Giriş: 28.01.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

74. Cannes Film Festivali, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

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74. Cannes Film Festivali, Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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Fransa'da, 11-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temmuzda düzenlenecek.

74. Cannes Film Festivali organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11-22 Mayıs'ta yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.

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