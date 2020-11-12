7. Koğuştaki Mucize filmi tartışma konusu oldu

25 Nisan 2021’de, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenecek 93. Akademi Ödülleri’nin (Oscar) Türkiye adayı belli oldu. Oscar’a, geçen yıl vizyona giren ve gişe rekorları kıran Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği “7. Koğuştaki Mucize” filmi gidecek. Başrollerini Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur’un paylaştığı film, 5 milyon 316 bin 933 gişe rakamının ardından dijital platformlarda da önemli izlenme rakamları yakalayarak popüler içeriklerinden biri oldu. Film dijital platformlar üzerinde, birçok ülkenin sıralamasında ilk 10’a girmeyi başardı. Güney Kore filmi “Miracle in Cell No. 7”dan uyarlama olan filmin Oscar için uygun olup olmadığını ise sinema yazarları tartıştı.

Orijinal bir yapıtla temsil edilmeliyiz

* Uğur Vardan: Ben de “orijinal” bir yapıtla temsil edilmekten yanayım. “The Departed” (Köstebek) ve “True Grit” (İz Peşinde) örnekleri, meselenin doğruluğunu göstermez. Özellikle Martin Scorsese’yi, onca önemli ve özgün başyapıtlarına rağmen Oscar’ı vermeyip bir “yeniden çevrim”le onurlandırmak Akademi’nin ayıbıdır. Ayrıca “En iyi uluslararası film” kategorisi farklı ses, ruh ve öykülerin ifade alanı, yerelden evrensele uzanmanın adresidir. Böyle bir hakkı orijinal bir filmde kullanmak sinemamız adına daha hayırlı bir hamledir diye düşünüyorum...

Ağlatan değil festival filmi lazım

* Şenay Aydemir: Yeniden çevrim olmasında bir sorun yok. Ama hangi amaçla çevirdiğiniz önemli. Nihayetinde “7. Koğuştaki Mucize”nin Türkiye versiyonunun “ağla ağla öldük” duygusunun yaratılması dışında bir amacı yok. Bunun Oscar’da işe yarayacağını sanmak bir türlü vazgeçilmeyen saflık. Daha önce “Ayla” ya da “Kelebeğin Rüyası”nda olduğu gibi bir yanılsama. Oscar’da yabancı film dalındaki genel eğilimin son yıllarda, üç büyük festivalde (Cannes, Berlin, Venedik) dikkat çeken yapımlar üzerinde olduğu çok açık. Dolayısıyla Neymar’ı hüngür hüngür ağlatan değil, bu festivallerde boy gösteren yapımlara ihtiyacımız var.

Seçilme nedeni seyirciyi fethetmesi

* Okan Arpaç: SİYAD adına Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde” filmi savunulmuş olsa da, belirlenen aday popüler bir film oldu. En büyük dezavantajı, 2013 yapımı Güney Kore filmi “Hücre 7 Mucizesi”nin yeniden çevrimi oluşu. Gişeyi ve seyirciyi fethettiğinden dolayı seçildiği kesin. Sürpriz yapıp da Oscar’ı kucaklar mı? Zannetmiyorum ama yolu açık olsun.



Film Oscar’a uygun gibi görünse de bence değil

* Serdar Akbıyık: Oscar tarihine göre uyarlama olması problem değil gibi görünse de ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Orijinalinden daha mı iyi ki Türkiye’de çekilen filmlerin içinde Oscar’a aday o yapım oluyor? Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Niteliklerini de ayrıca tartışabiliriz çünkü Oscar diğer festivallere benzemiyor. Gişe filmlerinin yarıştığı bir yarışma olarak düşünülse de aslında sanatsal yönden çok derin olan filmler. Oradaki aday filmler arasına “7. Koğuştaki Mucize”yi koymak bence yasak savmaktan başka bir şey değil.

Kendime yediremiyorum

* Ömür Gedik: Türk sineması özgün hikâye yazabilen bir potansiyele sahipken kendi sinemamızı temsilen bir Güney Kore uyarlamasıyla Oscar’a gidiyor olmamızı kendime yediremiyorum. Yine de başarılar tabii... “7. Koğuştaki Mucize” geçen yılın en çok izlenen filmi, başarılı bir uyarlama. İnşallah bir mucize gerçekleşir ve Oscar’da kıramadığımız şeytanın bacağını kırmamızı sağlar.

Bu film yarışmaya uymuyor

* Burak Göral: Aslında “The Departed” gibi örneklerle konuşmak pek doğru bir kıyaslama olmuyor. “The Departed”, Akademi ödüllerinde ana dallarda yarışmış Amerikan yapımı bir uyarlama. “Yabancı film” ise ülkelerin seçici kurulları tarafından seçilip aday gönderilen bir kategori.

Haliyle bu kurullar ulusal sinemada çekilmiş evrensel kodlara sahip, sinema sanatının iyi örneklerinden birini ve biraz da bu kategoride yarışan filmlerin ortak özelliklerine yakın tarzdaki filmi bulup göndermeyi tercih etmeli. “7. Koğuştaki Mucize” bir gişe filmi olarak başarılı bir uyarlama sayılabilir belki. Ancak birçok başka ülkede de uyarlanmış yabancı bir filmden çıktığı gibi, bu kategoride yarışmaya uygun özelliklere sahip bir sinema filmi olduğu da pek söylenemez.

OSCAR’I KAZANAN UYARLAMA FİLMLER

* Kon-Tiki (Thor Heyerdahl’ın seyahati ve belgeselinden yeniden uyarlandı.)

* The Departed (2002 yılında çekilen Hong Kong yapımı Infernal Affairs’tan uyarlama)

* The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald’ın ünlü eserinden uyarlandı.)