63. Grammy Ödül Töreni ne zaman? 31 Ocak'ta yapılması bekleniyordu... Koronavirüsü nedeniyle ertelendi

ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin açıklanacağı program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelendi. Yapılan açıklamada, konuyla ilgili resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı belirtildi. Amerikan medyasındaki çeşitli haberlerde, ödül gecesinin mart ayı içinde yapılması beklenildiği bilgisi yer aldı.

GRAMMY ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Ocak'ta yapılması beklenen ancak koronavirüsü nedeniyle ertenen 63. Grammy Ödül Töreni'nin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak. Öte yandant törenin mart ayında yapılacağı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.

63. Grammy Ödülleri'ne 9 kategoride aday gösterilen ABD'li pop yıldızı Beyonce, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu.

Beyonce'u, 6 dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi.

2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle MTV Video Müzik Ödülleri, Latin Grammy'leri ve Emmy Ödülleri gibi bir çok ödül töreni çevrimiçi olarak veya çok kısıtlı katılımlarla gerçekleşmişti.

ADAYLAR BELLİ OLMUŞTU

63. Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları şöyle sıralanıyor:

Yılın albümü: Chilombo (Jhene Aiko), Black Pumas (Black Pumas), Everyday Life (Coldplay), Djesse vol. 3 (Jacob Collier), Women in Music Pt. III – (Haim), Future (Nostalgia) Dua Lipa, Hollywood's Bleeding (Post Malone), Folklore (Taylor Swift).

Yılın Kaydı: Black Parade (Beyonce), Colors (Black Pumas), Rockstar (DaBaby featuring Roddy Ricch), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Circles (Post Malone), Savage (Remix), (Megan Thee Stallion featuring Beyonce).

Yılın şarkısı: Black Parade (Beyonce), The Box (Roddy Ricch), Cardigan (Taylor Swift), Circles (Post Malone), Don't Start Now (Dua Lipa), Everything I Want (Billie Eilish), I Can't Breathe (H.E.R), If the World Was Ending (JP Saxe and Julia Michaels).

En iyi solo performans: Yummy (Justin Bieber), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Watermelon Sugar (Harry Styles), Cardigan (Taylor Swift)

En iyi pop-grup performansı: Un Dia (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy), Intentions (Justin Bieber- Quavo), Dynamite (BTS), Rain on Me (Lady Gaga-Ariana Grande), Exile (Taylor Swift-Bon Iver).

K-pop grubu BTS ilk kez Grammy'e aday gösterildi

Güney Koreli erkek grubu BTS, en son single'ı "Dynamite" ile Grammy'e aday gösterilen ilk K-pop müzik grubu oldu.

BTS, "En İyi Pop-Grup Performansı" dalında Amerikan müzik ödülüne aday gösterildi.