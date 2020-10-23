6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

İletişim Fakültesi’nin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiği, sinemaya gönül vermiş üniversite öğrencilerini desteklemeyi amaçlayan 139 eserin başvurduğu festivalde ön elemeye hak kazanan 20 film, kurmaca ve belgesel kategorilerinde yarıştı.

Birincilik ödülleri ‘Şeker Gıda’ ve ‘Oyuncakçı’ filmlerine

Festivalde kurmaca dalında birinciliğe “Şeker Gıda” filmiyle Ferman Narin, ikinciliğe “Tepetaklak Cinayet” filmiyle Çamran Azizoğlu, üçüncülüğe ise “Lekesiz” filmiyle Mehmet Oğuz Yıldırım layık görüldü. Belgesel dalında ise “Oyuncakçı” filmiyle Yağmur Kartal birinciliğe, “Seval” isimli eseriyle Ahmet Keçili ikinciliğe ve “Büyülü Fener Bekçileri” belgeseliyle Ferhat Zengin-Bahadır Kapır ikilisi üçüncülüğe layık görüldü. Öğrenci mansiyon ödüllerini ise kurmaca kategorisinde “Çamaşır Suyu” filmiyle Büşra Bülbül, belgesel kategorisinde “Ata Yurt” filmiyle Gulnara Aitmamatova kazandı.

Sakarya Millet Bahçesi’nde gerçekleşen ve sunuculuğunu Emel Özuğur’un yaptığı ödül töreni SAÜ Devlet Konservatuvarı’nın “Türk Sinemasında Unutulmayan Şarkılar” konseriyle başladı. Solistliğini Araştırma Görevlisi Özge Zeybek’in yaptığı konser, Yeşilçam’ın en sevilen şarkılarıyla geceye renk kattı. Geceye, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Üniversiteler kültür ve sanatın da bir parçası”





Festivalin açılış konuşmasını yapan SAÜ İletişim Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, bilim yuvaları olarak anılan üniversitelerden sadece teknik ve sanayi anlaşılmaması gerektiğini, üniversitelerin aynı zamanda kültür ve sanatın da bir parçası olarak görüldüğünü kaydetti. SAÜ olarak kültüre, sanata ve sinemaya büyük bir katkı sağlamak ve genç sinemacıları cesaretlendirmek için böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Adıgüzel, “Bu yıl genç arkadaşlarımızı film çekmeye yöneltmek için cesaretlendirmek çapası büyüyerek, gelişerek devam etti. İnşallah bu böylede devam edecek. Ben Türkiye’nin her yerinden hatta dünyanın birkaç bölgesinden bu yarışmaya film gönderen, yarışmayı kazanan, kazanmayan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha büyük festivallerde daha güzel filmler izlememizi sağlayacak arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Geçmişten geleceği köprü kurmalıyız”

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi olarak eğitimde sürekli yeni modeller denediklerini belirterek, gençlerin farklı hedeflerini destekleyen bu yeni modeller ile Türkiye’deki yükseköğretim alanlarına ve diğer üniversitelere de model olarak ihraç etme kapasiteleri olduğuna değindi. Festivalde üç gündür sergi, söyleşi ve seminer faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Rektör Savaşan, “Pandemiye rağmen bu kültür şölenini İletişim Fakültesi bizlere sundu. Onlara müteşekkiriz. Elbette Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bizim bir şekilde geçmişten geleceğe bir köprü kurmamız lazım. Öğrencilerimizin film çekmeye başlamaları, kurgularını, senaryolarını oluşturmaları önemliydi. Konservatuvarımızın da konseriyle 40 yıl öncesini de aslında günümüze taşıdılar. Bazılarımız için bunlar nostaljiydi ama bazı öğrencilerimiz, gençler için de aynı zamanda geçmişten bugüne bir köprü oldu. Devlet Konservatuvarımıza da müteşekkirim. Bu festivalin inşallah şehri ile bütünleşen Sakarya Üniversitesinin bir markası olacağını, ileriki yıllarda uluslararası yönünün çok daha ağır basacağını, çok daha değerli yeni yönetmenlere inşallah kapı aralayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Sanatçılar desteklenmeli”





Büyüksehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de konuşmasında sanatın ve sanatçının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, sanatçıların yeni bakış açılar geliştirmesine ön ayak olmanın önemli görevlerinden biri olduğunu söyleyerek, belediye olarak bu tür organizasyonlara desteklerinin süreceğini kaydetti.

Film gösterimleri, söyleşiler, online atölyeler

Bu yıl Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle kentle bütünleşen festival, film gösterimlerinin yanı sıra, online söyleşiler, film yönetmenlerinin ve senaristlerin atölyeleriyle zenginleşti. Sanatseverler, üç gün boyunca, yapımcı senarist Birol Güven , Prof. Dr. Şükrü Sim, Ayşe Böhürler, Ali Çalışır ve Mehmet Erman’ın katıldığı atölye ve söyleşileri takip etme şansı yakaladı. Festivalde ayrıca Sakaryalı yönetmen Selman Kılıçaslan’ın Bütün Saadetler Mümkündür filmi de seyirciyle buluştu.

Geceye gönderdikleri video mesajla bağlanan Türk sinemasının usta oyuncuları Şemsi İnkaya ve Tamer Levent’e de Türk sinemasına verdikleri katkılardan dolayı ödül aldı.

Yeşilçam film afişleri sergisi büyük ilgi topladı

Festivalin ilk gününde “Vadullah Taş Koleksiyonundan Türk Sinemasının En İyi 100 Filmi Seçkisi” ve “Yıldırım Gencer Film Afişleri Sergisi”nin açılışı da yapıldı. Türk sinemasının film afişlerini toplayan 8 binin üzerinde afişin sahibi Vadullah Taş da açılışa katılarak, katılımcılara sergiyi gezdirdi ve sergide yer alan afişler hakkında bilgi verdi. Türk sinemasında kötü adam karakteri rolleri ile tanınan usta oyuncu Sakaryalı Yıldırım Gencer’in Akyazı’da bulunan kabri de ziyaret edildi.