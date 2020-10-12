57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyiler

Tören alanında davetlilerin ateşleri ölçüldü, maske takılması istendi. Giriş kısmına dezenfektanlar yerleştirilen alanda, davetliler mesafeli oturtuldu.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen yılki törende yaptığı konuşmadan kesit izletildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, 57 yıldır devam eden festivale emek verenlere teşekkür etti ve Böcek'in en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Altın Portakal'ın En İyi Filmi "Hayaletler"

Festivalde En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Azra Deniz Okyay'ın yaptığı, yapımcılığını da Dilek Aydın'ın üstlendiği "Hayaletler" filmine verildi.

Ödülünü alan Okyay, çok farklı ve renkli bir filme imza attığını söyledi. Kendisinin bu farklılıklar içinde büyüdüğünü dile getiren Okyay, çevresindeki insanları filme yansıttığını kaydetti.

Dilek Aydın da filmle fark oluşturduklarını söyledi ve ödülü tüm kadınlar için aldığını belirtti.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 5 oyuncunun oldu

Festivalin En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise 5 oyuncuya verildi. "Çatlak" filminde rol alan Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin ve Canan Atalay ödülü paylaştı.

Gülçin Kültür Şahin, 10 yaşından bu yana böyle bir sahnede konuşma yapmanın hayalini kurduğunu belirterek çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Ahmet Mümtaz Taylan'ın



Festivalin En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise "Gelincik" filmindeki rolüyle Ahmet Mümtaz Taylan'a verildi.

Ödül için herkese teşekkür eden Taylan, "Ne kadar değerli olduğunu bilecek yaştayım." dedi.

Sinema, televizyon, müzik, tiyatro emekçilerinin büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Taylan, kültür ve sanata daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini belirtti.

Ödül alan film ve oyuncular

Festivalde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Çatlak" filmi ile Fikret Reyhan ile Nizam Reyhan'a verildi.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün sahibi ise "Kumbara" ile Ferit Karol oldu. İlk uzun metraj filminden böyle bir ödül almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karol, diğer filmler için cesaretlendiğini söyledi.

En İyi Yönetmen ise En İyi Film Ödülü'ne layık görülen "Hayaletler"in yönetmeni Azra Deniz Okyay oldu. Okyay, değerli sanatçıların yer aldığı jüri üyesinden böyle bir ödül aldığı için çok gururlandığını belirtti.

Sektörde çok zorlanarak bugünlere geldiğini dile getiren Okyay, kadın hikayelerini topluma gösterebildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Cahide Sonku Ödülü'ne ise "Dirlik Düzenlik" filmindeki rolleri ile Asiye Dinçsoy, Betül Esener ve Dudu Yetik layık görüldü.

En İyi Senaryo Ödülü "İnsanlar İkiye Ayrılır" filmin yazarı Tunç Şahin'e, En İyi Görüntü Yönetmeni "Gölgeler İçinde" filmi ile Hayk Kirakosyan'a, En İyi Müzik Ödülü ise aynı filmle Greg Dombrowsk'ye gitti.

En İyi Kurgu Ödülü yine "Hayaletler" filmi ile Ayris Alptekin'in oldu. Alptekin kendisine güvenen yönetmen ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Jüri üyelerine de teşekkür eden Alptekin, "Bu ödülü her düştüğü halden 'Acımadı ki' diyerek kalkan annem için alıyorum. Sağlığının daha iyi olmasını diliyorum, seni seviyorum." diye konuştu.

En İyi Sanat Yönetmeni "Gölgeler İçinde" filmi ile Armen Ghazaryan seçildi.

Festivalin En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise iki oyuncu paylaştı. "Hayaletler" filmindeki rolü ile Nalan Kuruçim, "İnsanlar İkiye Ayrılır" filmi ile de Nezaket Erden ödülün sahibi oldu.

Törende duygulanan Nezaket Erden ilk defa bir filmle bir festivale katıldığını söyledi. Ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren Erden, "Zor bir dönemden geçmiştik ailecek. Çok iyi moral oldu bana ve babama." dedi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ise "Hayaletler" filminde canlandırdığı karakter ile Emrah Özdemir seçildi.

Ayrıca, törende Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ile Film-Yön En İyi Yönetmen ödülleri de "Gölgeler İçinde" filmi ile Erdem Tepegöz'e verildi.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri

En İyi Film: Nereye Gidiyorsun, Aida? (Jasmila Zbanic)

En İyi Yönetmen: Massoud Bakhshi (En Uzun Gece)

En İyi Erkek Oyuncu: Ali Suliman (200 Metre), Salim Daw (Gaza Mon Amour)

En İyi Kadın Oyuncu: Natasa Stork (Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık)

Ulusal Belgesel Film Yarışması ödülleri



En İyi Film: Maddenin Halleri (Deniz Tortum)

Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu (Serdar Kökçeoğlu)

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması ödülleri



En İyi Film: Mamaville (Irmak Karasu)

Jüri Özel Ödülü: Binbir Gece Masalları (Mahsum Taşkın)