53. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki teması "Sınırların Ötesinde"

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53. İstanbul Müzik Festivali, Sınırların Ötesinde temasıyla benzer geçmiş ve gelenekleri paylaşan Türkiye, Yunanistan, İran ve Azerbaycan’ın saz ve müziklerinin bir araya geleceği konserlerde sınır tanımayan kültürel mirasımızı kutlayacak. Barok, romantik, klasik ve çağdaş dönemlere ait 17. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan eserlerin break dans, hip-hop, resim ve tiyatroyla buluşacağı yenilikçi performanslarla farklı disiplinlere doğru sınırötesi yolculuklar da festivalde izleyicileri bekliyor.



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25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 53. İstanbul Müzik Festivali’nde NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası , Tekfen Filarmoni Orkestrası, Filibe Devlet Operası Korosu, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Hélène Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow gibi solistlerin aralarında olduğu 45’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyici huzuruna çıkacak.

Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin ortak siparişçisi olduğu 3 eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

53. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü, opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu’ya sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Ukraynalı besteci Valentin Silvestrov’a verilecek.



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TSKB’nin desteğiyle sürdürülen Yarının Kadın Yıldızları serisi, bu yıl da genç kadın müzisyenlere eğitim ve performans fırsatları sunarak, onları başarılı kadın sanatçılarla bir araya getirerek festivalde gençlere özel bir platform sağlamaya devam edecek. Klasik müzikle de pek tabii dans edilebileceğini son üç yıldır İstanbullulara kanıtlayan Disko Klasik ise bu yıl yine festival programında.Müzik Rotası’nın bu yılki durağı Büyükdere olacak. MEKE’nin gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek rota Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi’nde başlayacak, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi’nin ardından Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi’nde son bulacak.Festivalin ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri’nin yanı sıra, İKSV Alt Kat’ın 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla düzenleyeceği Müzikli Bir Hafta Sonu atölyeleri Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki parklarda gerçekleştirilecek.

Konsere Doğru Konuşmaları farklı disiplinlerden konuşmacıları, konserlerin teması ve sanatçıların hayatlarına değinilecek sohbetlerde izleyicilerle bir araya getirirken festival öncesi yayına girecek podcast serisi ise izleyicilere konserlere hazırlık yapma imkânı verecek.



Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebilecek. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçen Eczacıbaşı Genç Bilet projesi bu yıl da devam edecek.