49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos'ta başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "49. İstanbul Müzik Festivali", 18 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un en keyifli açık hava mekanlarında gerçekleştirilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, "Başka bir dünya mümkün mü?" temasıyla yola çıkan festival, bir ay boyunca 14 farklı mekanda Türkiye ve yurt dışından 30'un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak.



Festival kapsamında düzenlenecek 21 konserde, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani ve Casal Quartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, İdil Biret, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız isim müzikseverlerle buluşacak.



Konserlerin yapılacağı mekanlar arasında bu yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoit Fransız Lisesi Avlusu yer alıyor.



Pandemi önlemleri altında düzenlenecek etkinlik kapsamında ayrıca Atatürk Kent Ormanı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı'nda da ücretsiz hafta sonu konserleri İstanbulluların beğenisine sunulacak.



Festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler de yine ücretsiz olarak, pandemi önlemleri altında gerçekleştirilecek. Konserlerden önce farklı alanlardan isimlerle yapılan "Konsere Doğru" söyleşileri bu yıl da devam ediyor. Ücretsiz düzenlenecek söyleşiler İKSV Spotify ve Apple Podcasts hesaplarından podcast olarak da dinlenebilecek.



"Yaşamı kültür ve sanatla yeniden yeşerteceğimiz bir döneme giriyoruz"



Festivalin çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, pandeminin etkisi altında son dönemde sanatın, sanatçının önemini daha iyi anladıklarını söyledi. Taner, bu dönemde, gelir kaynaklarını yitiren birçok sanatçının, topluluk ve sanat kurumunun büyük zorluklar yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Artık pandeminin sanat dünyasındaki olumsuz etkilerini hep birlikte iyileştireceğimiz, yaşamı kültür ve sanatla yeniden yeşerteceğimiz bir döneme giriyoruz. Aşı çalışmaları hızla ilerlerken, kültür ve sanatın lüks değil bir ihtiyaç olduğundan yola çıkarak normalleşme için öncelik verilen alanlar arasına alınacağını, kültür faaliyetlerinin bu süreçte yapılan planlara dahil edileceğini umuyoruz. Artık hepimiz sanatla buluşmak, konserlerde, tiyatro oyunlarında, sergilerde bir araya gelebilmek için sabırsızlanıyoruz. Konser salonları, kültür merkezleri, kültür-sanat etkinlikleri ve festivaller hakkında da en kısa zamanda olumlu açıklamalar yapılacağını ümit ediyor ve seyircilerimizle açık alanlardaki konserlerimizde buluşmayı heyecanla bekliyoruz."



Toplantıda festivalin programını açıklayan İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise "49. yılında İstanbul Müzik Festivali, birlik ve dayanışma ile kurulacak yeni bir gelecek için umut içeren bir çağrıda bulunarak 'Başka Bir Dünya Mümkün' diyor. Tamamen açık havada, doğada olacağımız festivalde temamızla, seslendirilecek eserlerle ve yan etkinliklerimizle, 'Müzik ve sanatla birbirimize, gelecek nesillere, doğaya ve tüm evrene saygı duymanın gerekliliğini nasıl ifade ederiz? Küresel salgınla değişen hayatlarımızı kültür ve sanat ile nasıl güçlendiririz? Bunca zarar verdiğimiz dünyayı, doğayı iyileştirebilmek için müzikten nasıl faydalanırız?' gibi bazı temel sorular üzerine düşünmeyi ve düşündürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



Festivalin Onur Ödülleri bu yıl Cihat Aşkın ve Peteris Vasks'a sunulacak



49. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki "Onur Ödülü", Türk keman okulunun uluslararası temsilcisi Cihat Aşkın'a, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise Letonyalı besteci Peteris Vasks'a verilecek.



Cihat Aşkın'a ödülü 18 Ağustos'ta gerçekleşecek açılış töreninde, Peteris Vasks'a ise ödülü 6 Eylül'de Türkiye prömiyerinin gerçekleşeceği Modigliani Quartet "Bir Prömiyer: Vasks" konseri öncesinde takdim edilecek.



Festival, dünya prömiyerlerine ev sahipliği yapacak



Festival, Peteris Vasks'ın son eserinin Türkiye prömiyerinin yanı sıra dört eserin dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak. Program kapsamında bestelerindeki yenilikçi tavırla Türkiye müziğine çağdaş özellikler kazandıran İlhan Usmanbaş'ın 100. yaşı kutlanacak. Sanatçının eserlerini, Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu seslendirecek.



İlhan Usmanbaş'ın 1960 tarihli "Sekizil" adlı yapıtı ve solo çalgı müziklerinden seçmelerle birlikte öğrencileri Ahmet Altınel, Özkan Manav ve Mehmet Nemutlu'nun bu özel konser için besteledikleri eserlerin dünya prömiyerleri de 26 Ağustos'ta ARTER Arka Bahçe'de gerçekleştirilecek.



Festival'in bir başka projesi "Sarı Çiçek"te ise, UNESCO'nun Yunus Emre’yi anma yılı ilan ettiği 2021'de halk ozanına odaklanıyor. Konserde tümü yeni ve festivale özel olarak Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından kaleme alınıp Yunus Emre'nin dizeleriyle birleşen besteler ilk kez seslendirilecek.



Yakın zamanda vefat eden yapımcı ve kültür insanı Hasan Saltık'a ithaf edilecek konser, 13 Eylül'de Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus'ta yapılacak.



Usta sanatçı Fazıl Say da festivalin "Başka Bir Dünya Mümkün" temasını yansıtacak, "Kaz Dağları" ve "Yürüyen Köşk" başlıklı eserlerini festivalde, dinleyicilerin beğenisine sunacak.



Gidon Kremer ve Yuri Bashmet gibi sanatçılarla oda müziği alanında birbirinden parlak işbirlikleri bulunan keman sanatçısı Friedemann Eichhorn da konserde Say ile birlikte sahnede olacak. Konser, 19 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek.

Rus piyanist Alexander Rudin festivale konuk olacak



Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden, dünyaca ünlü viyolonselci, şef, piyanist ve klavsenci Alexander Rudin, 20 Ağustos'ta Rahmi M. Koç Müzesi'ndeki konserle festivale konuk olacak. Rudin, konserde piyanist İris Şentürker ve viyolacı Efdal Altun ile bir araya gelecek.



Ülkesinde Moskova Hükümet Ödülü, Rus Halkı Sanatçısı ve Devlet Ödülü'nün de sahibi olan Alexander Rudin'e geçen yıl küresel salgın koşullarından dolayı sunulamayan "İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü" de bu konserde takdim edilecek.



İdil Biret, 80. yaşını festivalde kutlayacak



Müzik yolculuğunu dünyanın en seçkin orkestraları eşliğinde çalarak taçlandıran, kariyeri boyunca üç bine yakın konser veren, gerçekleştirdiği kayıtlarla üç milyon müziksevere ulaşan piyanist İdil Biret, 80. yaşını İstanbul Müzik Festivali'nde kutlayacak.

Biret, bu özel konserde, Stockholm Royal College of Music'de orkestra şefliği yüksek lisansının ardından İsveç'te birçok senfoni orkestrasıyla eserler yöneten Can Okan yönetimindeki Festival Orkestrası ile buluşacak.



"BİFO Özel" bölümü üç konserden oluşacak



İstanbul Müzik Festivali'nin "BİFO Özel" bölümü de üç konserden oluşacak. Serinin 25 Ağustos'ta Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ta gerçekleşecek ilk konserlerinde Borusan Quartet ve klarnet sanatçısı Paul Meyer sahnede olacak.



UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi'nde 2 Eylül'deki "Piazzolla 100 Yaşında" başlıklı ikinci konserde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, klasik ve çağdaş repertuvardaki virtüözitesiyle tanınan akordeon sanatçısı Martynas Levickis'e eşlik edecek. BİFO'yu bu konserde, Avrupa'nın heyecan verici ve yetenekli sanatçılarından biri kabul edilen Norveçli şef Tabita Berglund yönetecek.



"BİFO Özel" bölümünün son konseri ise 14 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, yıldız piyanist Khatia Buniatishvili'yi ağırlayacak. Buniatishvili bu konserde, şef Rebecca Tong yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile buluşacak.



Ufuk ve Bahar Dördüncü "Sahnede İsyan" projesiyle festivale katılacak



Keman sanatçısı Hande Küden, dünyanın en önemli topluluklarından Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 139 yıllık köklü tarihinde bir ilke imza atarak, topluluğa Türkiye'den kabul edilip orkestranın 1. keman grubunun asli üyesi olan ilk müzisyen oldu.



Genç müzisyenlere umut ve heyecan aşılayan Küden, festivalde, Ricordi Şeflik Ödülü sahibi Cem Mansur yönetimindeki Festival Orkestrası ile 31 Ağustos'ta Saint Benoit Fransız Lisesi Avlusu'nda aynı sahnede buluşacak.



Çağdaş müzik alanında Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Ufuk ve Bahar Dördüncü, festivalin temasıyla oluşturduğu programına, 10. yılına adım atan "Sahnede İsyan" projesiyle, 1 Eylül'de Saint Benoit Fransız Lisesi'nden katılacak.



Meksika ve Lübnan kökenli Fransız piyanist Simon Ghraichy, 8 Eylül'de vereceği Fransız Sarayı'ndaki konserde, Liszt'in Bach, Verdi ve Mozart'tan piyanoya uyarladığı, romantik dönemin güçlü duygularını yansıtan eserlerini seslendirecek.



Barok müziğin icra pratiği ve estetiği konusunda uzman Accademia Bizantina, İtalyan ağırlıklı barok bir programla başkemancısı Alessandro Tampieri ve müzik dünyasının parlayan mezzosopranosu Sophie Rennert ile birlikte Venedik Sarayı'nda 16 Eylül'de müzikseverlere farklı bir deneyim yaşatacak.



Festivalin en özel projelerinden Müzik Rotası, altıncı yılında da farklı bir deneyim sunacak. Bu kez şehir hatları vapurunda, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna tamamıyla müziğe adanmış bir yolculuk müzikseverleri bekliyor.



Festival, geleceğin kadın yıldızlarını desteklemeyi sürdürüyor



İstanbul Müzik Festivali’nin, Eğitim Destek Fonu Sponsoru TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) iş birliğiyle 2018 yılında, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlattığı "Yarının Kadın Yıldızları" projesi, üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine katkı sağlamaya devam ediyor.



Toplam 13 genç kadın müzisyene destek verecek projenin bu yılki kanaat önderi, deneyimi, bilgisi ve uzmanlığıyla genç kadın müzisyenlerin yolunu aydınlatacak piyanist Gülsin Onay olacak. Gülsin Onay ile "Yarının Kadın Yıldızları"nın birlikte gerçekleştireceği konserin kaydı sonbaharda İKSV YouTube kanalında izlenebilecek.



Festival, İKSV Alt Kat iş birliğiyle çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenleyecek



Festival, İKSV Alt Kat'ın iş birliğiyle düzenlenen "Müzikli Bir Hafta Sonu" başlıklı etkinliğinde çocuklar için ücretsiz atölye ve etkinlikler düzenlenecek. 4 Eylül'de Etiler Sanatçılar Parkı ve 5 Eylül'de Fenerbahçe Parkı'nda gerçekleşecek etkinliklerin programında, "Bebekler için Müzik Çemberi", "Ritim ve Hareket Atölyesi", "Çocuk Şarkıları" ile "Tarz ve Zaman Yolculuğu" ve "Dans Eden Boya Kalemleri" başlıklı atölyeler çocuklarla buluşacak.



Festival kapsamında müzikseverlerin deneyimlerini zenginleştirmenin yanı sıra besteciler ve eserler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Konsere Doğru Konuşmaları" bu yıl da festival izleyicilerini farklı disiplinlerdeki konuşmacılarla buluşturmaya devam edecek.



Festival mekanlarında Aydın Büke, Ahmet Altınel, Mehmet Nemutlu, Özkan Manav, Hasan Uçarsu, Ali Bektaş, Arzu Öztürkmen, Zeynep Oktay Uslu ve Dr. Sungu Okan gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşecek konuşmalar ayrıca İKSV'nin Spotify hesabından da yayımlanarak daha geniş kitlelere erişecek.



Asuman Kafaoğlu-Büke danışmanlığında oluşturulan konuşma programının ayrıntılarına ve etkinliklere dair bilgiler "muzik.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.













