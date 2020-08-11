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40’ıncı yıl dönümü yemeği
Sibel-Ali Çarmıklı çifti 40’ıncı evlilik yıl dönümlerini iş ve cemiyet hayatından yakın dostlarıyla Bodrum’daki Hapimag Sea Garden Resort’un restoranı Laguna Lounge’da kutladı.
Çiftin, verdiği yemek davetine yakın aile dostları katıldı. Konuklar Ege manzarasına karşı çam ağaçları arasında kurulu masalarında bolca eğlendi. Gecenin sonunda hatıra fotoğrafları da çektiren davetliler, Sibel-Ali Çarmıklı çiftine daha nice senelere temennisinde bulundu.
Sibel-Ali Çarmıklı
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