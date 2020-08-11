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Haber Giriş: 11.08.2020 - 07:49,Son Güncelleme:

40’ıncı yıl dönümü yemeği

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40’ıncı yıl dönümü yemeği
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Sibel-Ali Çarmıklı çifti 40’ıncı evlilik yıl dönümlerini iş ve cemiyet hayatından yakın dostlarıyla Bodrum’daki Hapimag Sea Garden Resort’un restoranı Laguna Lounge’da kutladı.

Çiftin, verdiği yemek davetine yakın aile dostları katıldı. Konuklar Ege manzarasına karşı çam ağaçları arasında kurulu masalarında bolca eğlendi. Gecenin sonunda hatıra fotoğrafları da çektiren davetliler, Sibel-Ali Çarmıklı çiftine daha nice senelere temennisinde bulundu.

40’ıncı yıl dönümü yemeği

Sibel-Ali Çarmıklı

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