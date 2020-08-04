4 yılda bitti bugün çıkıyor

TÜRK müzik sahnesinin unutulmaz besteci ve kompozitörlerinden Attila Özdemiroğlu’nun 60 yıllık sanat hayatında imza attığı en özel eserleri bir araya getiren “Attila Özdemiroğlu Besteleri”, sanat dünyasından 30 ismi buluşturdu. Hazırlık aşaması 4 yıl süren albüm, yarın dijital mecralarla beraber hem CD hem de plak formatında dinleyicinin beğenisine sunulacak. “Bir Vurgun Bu Sevda”, “Firuze”, “Kalbim Ege’de Kaldı”, “Sevda”, “Yara”, “Delisin”, “Rakkas”, “Tanrım”, “Petrol”, “Eskidendi Çok Eskiden” gibi müzik tarihine damgasını vuran şarkılar, albümde Sezen Aksu, Nükhet Duru, Teoman, İpek Açar, Halil Sezai, Cem Adrian, Pamela, Zeynep Casalini, Kenan Doğulu, Işın Karaca, Ayşegül Aldinç, Ceylan Ertem gibi sevilen isimler yorumuyla yer alıyor.





