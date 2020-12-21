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Haber Giriş: 21.12.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

4 bin kişi izledi

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4 bin kişi izledi
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Ünlü şarkıcı Yaşar önceki gün online etkinlik platformu Jojo üzerinden konser verdi.

Jolly Joker Vadistanbul sahnesinden canlı olarak gerçekleşen performans sırasında sanatçı, unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Konseri, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından yaklaşık 4 binden fazla kişi izledi. Çeşitli türlerden etkinlikleri gerçek sahne performansı atmosferinde yaşatmayı hedefleyen JoJo platformunda 25 Aralık’ta Ziynet Sali, 26 Aralık’ta Buray, 31 Aralık yılbaşı gecesi ise Berkay ve Elektro Hafız sahne alacak.

4 bin kişi izledi


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