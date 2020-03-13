39. Uluslararası İstanbul Film Festivali ertelendi

Festivali düzenleyen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, yaptığı açıklamada 10 - 21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar'a katılan proje ve filmlerin sunumları ise 14-17 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.