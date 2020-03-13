Haber Giriş: 13.03.2020 - 15:41,
39. Uluslararası İstanbul Film Festivali ertelendi
Dünyayı sarsan corona virüs nedeniyle bu yıl 39'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Film Festivali de ertelendi.
Festivali düzenleyen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, yaptığı açıklamada 10 - 21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar'a katılan proje ve filmlerin sunumları ise 14-17 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
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