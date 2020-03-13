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Haber Giriş: 13.03.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

39. Uluslararası İstanbul Film Festivali ertelendi

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39. Uluslararası İstanbul Film Festivali ertelendi
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Dünyayı sarsan corona virüs nedeniyle bu yıl 39'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Film Festivali de ertelendi.

Festivali düzenleyen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, yaptığı açıklamada 10 - 21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. 

39. Uluslararası İstanbul Film Festivali ertelendi

Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar'a katılan proje ve filmlerin sunumları ise 14-17 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

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