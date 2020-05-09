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Haber Giriş: 09.05.2020 - 12:00,Son Güncelleme:

"360 derece" sokağa çıkma yasağı

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"360 derece" sokağa çıkma yasağı
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Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da bir kez daha sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İstanbul’un tarihi ve turistik yerleri ile her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı yollar ve mekanlar sessizliğe büründü. İstanbul’un dünyaca ünlü noktaları, 360 derece kamera ile, sokağa çıkma yasağı sırasında böyle görüntülendi. Fotoğraflar: Depo Photos

360 derece sokağa çıkma yasağı

360 derece kamera ile Rumeli Hisarı.

 

360 derece sokağa çıkma yasağı

360 derece kamera ile Sultanahmet Camii. 

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