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Haber Giriş: 23.07.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

31. Ankara Film Festivali'nde yarışma filmleri belirlendi

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31. Ankara Film Festivali'nde yarışma filmleri belirlendi
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Bu yıl 31'incisi düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 3-11 Eylül'de gerçekleştirilen festivalde finale kalan 9 film, Ali Karadoğan, İrfan Demirkol ve Zeynep Ünal tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu belirlendi.

TRT ortak yapımı Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Eylem Kaftan’ın “Kovan”, Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce” ve Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, finalde yer alacak.

"Aşk, Büyü, vs.", “Bilmemek”, “Şair”, “Topal Şükran'ın Maceraları” ve “Uzak Ülke” ise büyük ödül için yarışan diğer filmler olacak.

Finalde yarışacak filmlerini, yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun başkanlığında, Berkay Ateş, Tuğçe Altuğ, Aylin Zoi Tinel ve Uğur Vardan'dan oluşan jüri değerlendirecek.

31. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında “En İyi Film Ödülü”nü alan filme 50 bin, ilk filmlere verilen "Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü”nü kazanan filme ise 10 bin lira ödül verilecek.

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