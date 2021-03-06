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Haber Giriş: 06.03.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

30 yıl sonra müziğe döndü

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30 yıl sonra müziğe döndü

90’lı yılların ünlü isimlerinden Uriel, 30 yıl aradan sonra müziğe dönüş yaptı.

Hayranı olduğu Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” ve “Gelen Gideni Aratır” şarkılarını cover’layan sanatçı, bu iki eserin kulüp versiyonlarının yanı sıra yeni şarkılardan oluşacak albüm projesini de hayata geçirecek. Uriel, projeleri için Şahin Özer Plak’la anlaşma imzaladığını söyledi. Sanatçı, ilk klibini de “Kaybolan Yıllar”a çekti. Uriel, klibin çekimlerde 12 yaşındaki kızı Asina Auriel Kassandra ile birlikte kamera karşısına geçti.

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