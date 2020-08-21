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Haber Giriş: 21.08.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde halk oylaması başladı

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3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde halk oylaması başladı
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Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nin noter onaylı halk oylaması başladı.

ASİTEM'den yapılan açıklamaya göre, diğer festivallerden farklı olarak en iyilerin noter gözetiminde halk oylaması ile belirlendiği festivalde birbirinden iddialı adaylar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASİTEM Başkanı Muammer Sarıkaya, bir önceki yıl vizyona giren her filmin doğal aday olduğu festival kapsamında, Sinema Filmi, Televizyon Dizisi, Dijital Dizi ve Animasyon Film olmak üzere 4 kategori ve başvurulu kısımda da Kısa Animasyon, Kısa Film ve Kısa Belgesel olmak üzere 3 kategori bulunduğunu belirtti.
Festivalin halk oylamalarına yüksek katılım olduğunu ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:  "Geçtiğimiz yıl 110 ülkeden 4,5 milyon tekil oy kullanıldı, bu yılki hedefimiz 5 milyon tekil oy kullanımını geçmek. Uluslararası İzmir Film Festivali internet sitesi üzerinden birbirinden güçlü adaylar oylanacak. Oylama süresince İzmir'in 30 ilçe ve merkezinde devam edecek olan açık hava gösterimleri yeniden sinemayla iç içe olmamızı sağlayacak. Halkın tercih ettiği adaylar ödül gecesinde Altın Artemis heykelinin sahibi olacak."

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