MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri3. Uluslararası Dostluk Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu
GeriKeyif 3. Uluslararası Dostluk Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 28.09.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

3. Uluslararası Dostluk Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3. Uluslararası Dostluk Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu
Abone Olgoogle-news

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin jüri başkanı açıklandı.

Festivalin jüri başkanlığını, "Nefes: Vatan Sağolsun", "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "Ana Yurdu" ve Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok" filmleriyle tanınan görüntü yönetmeni Vedat Özdemir üstlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen festival 4, 5 ve 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.
İlk iki festivalde Hindistan'dan Filipinler'e, I?ran'dan Amerika'ya, Suriye'den İsviçre'ye 100'den fazla ülkeden 1500'ü aşan başvuru alan ve geçen yıl Aşık Veysel anısına yapılan festival bu yıl şair Yunus Emre anısına düzenlenecek.


Festival Direktörlüğünü Faysal Soysal'ın, Genel Koordinatörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, "Yarışma" ve "Kırk Yıllık Hatır" seçkileri için 5 Ekim'e kadar film başvurularını kabul edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle