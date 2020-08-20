“3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali”ne başvurular başladı

Festivalde, çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtlilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak. Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alacağı filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak. Başvurular, 21 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’nin destekleriyle düzenlenen festivalde 24 kısa film seçilecek, 8 finalist eser sahibi ağırlanacak ve 16 özel gösterim yapılacak. 5 gün boyunca düzenlenecek olan senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracakları “3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali”, kapanışını ise sürpriz konserle yapacak.

Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL’lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca Jüri Özel Ödülü ve Siirt İbrahim Hakkı Hz. Özel Ödülü de yer alacak.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna //www.siirtkisafilmfestivali.com/festival/ adresinden ulaşılabilir.

FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Şükrü Avşar (Yapımcı – Jüri Başkanı)

Şaban Kızıldağ (Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi)

Sadullah Şentürk (Yönetmen)

Nursel Köse (Oyunu)

Orhan Güner (Oyuncu)

Nasuhi Güngör (Yazar)

Eyüp Boz (Görüntü Yönetmeni)

Selin Tunç (Senarist)

Cevriye Demir (Yönetmen)

Burhan Gün (Avukat)

Nagihan Çakar Bikiç (Akademisyen)