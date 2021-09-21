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3 gün üst üste konser verecek

#İbrahim Tatlıses#Fazıl Say#Cem Adrian
3 gün üst üste konser verecek

Sinema ve sahne dünyasında neler oluyor? İşte öne çıkan haberler...

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3 gün üst üste konser verecek

Yıllar sonra konser vermeye hazırlanan İbrahim Tatlıses, sevenlerini heyecanlandırdı.

Konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz 2 saat içinde tükendi. 2011 yılında başından vurulan ve uzun süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, geçen yıl “İbo Show” ile ekranlara dönmüştü.

Usta sanatçı şimdi de konser vermek için gün saymaya başladı. Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıkacak olan Tatlıses’e ilgi büyük olunca, sanatçının takvimine iki konser daha eklendi.

İbrahim Tatlıses, Poll Production’ın organizasyonuyla düzenlenen “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri” kapsamında 23-24 ve 25 Eylül’de üç gün üst üste sahneye çıkacak.

3 gün üst üste konser verecek

Bükreş konserini iptal etti

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say 22 Eylül Çarşamba günü 25’incisi düzenlenen George Enescu Klasik Müzik Festivali’ndeki konserini sağlık nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda omzundan ve boynundan kaynaklı sağlık problemi yaşadığını belirten Say “Son zamanlarda omuzlarımda ve boynumda yaşadığım problemler kollarımda güç kaybına neden oldu.

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Bükreş’teki Enescu Festivali kapsamında 22 Eylül Çarşamba günü vereceğim konseri doktorumun uyarısıyla maalesef iptal etmek zorundayım. Fizyoterapistim Ertuğrul Ural, gelecek konserler için 4-5 gün içinde sağlığımın düzeleceğine inanıyor. Sevgili Bükreş’teki festivale katılamadığım için derinden üzgünüm” dedi.

3 gün üst üste konser verecek

3 gün sonra vizyonda

Yönetmen Erdem Tepegöz, ödüllü filmi “Gölgeler İçinde”yi sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Dünya prömiyerini 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve etkinlikten Jüri Özel Ödülü-Gümüş George ile dönen yapım, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Ulusal ve uluslararası arenadaki çeşitli festivallerde toplam 10 ödül kazanan filmde, “Homeland”, “Prison Break” gibi uluslararası projelerde de rol alan Numan Acar başrolde. Erdem Tepegöz’ün senaryosunu da yazdığı film, ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla yaşanan ilginç olayları konu ediniyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak ve Selin Kavak da yer alıyor.

3 gün üst üste konser verecek

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Pazar akşamı sahnede

Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleşen “YBY Kemerburgaz Konserleri”, Cem Adrian ile devam ediyor. Ünlü şarkıcı, 26 Eylül Pazar akşamı sahneye çıkacak ve şarkılarını açık havada seslendirecek. “Seçkiler 2” albümünde unutulmaz türküleri yorumlayan Adrian, konser repertuarında o eserlere de yer verecek.

 

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#İbrahim Tatlıses#Fazıl Say#Cem Adrian