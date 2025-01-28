29 yıl sonra "Kızlar Kızlar" yeniden hayat buldu

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Radyocu ve oyuncu İrfan Aslanhan’ın “Dadalandık” projesi kapsamında dördüncü farklı tarzdaki çalışması olan “Kızlar Kızlar”, Hakan Kanbay’ın söz ve müziği, Can Demir’in düzenlemesiyle yeniden hayat buldu. Şarkının yeni versiyonu, Anadolu Yakası’nda düzenlenen özel bir etkinlikte gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı.

“MAHSUN ABİ ŞARKIYI BEĞENMESEYDİ ÇIKARAMAZDIK”

Etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Velet Dada, proje süreciyle ilgili şunları söyledi: “Yaklaşık 7 aydır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Mahsun Kırmızıgül, şarkılarını kimseye kolay kolay vermiyor. Açıkçası benim bu konuda pek umudum yoktu. Ancak şarkıyı dinledi ve beğendi. Beğenmeseydi bu proje hayata geçemezdi. Şarkıyı Aralık ayında çıkarmayı planlıyorduk fakat Mahsun Abi’nin annesinin vefatı nedeniyle lansmanı erteledik.” dedi.



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Rap dünyasındaki rekabetle ilgili düşünceleri de sorulan Velet Dada şu yanıtı verdi: “Ben kendimi rapçi olarak görmüyorum, eğlence sektöründe yıllardır sahne yapan bir isim olarak buradayım eğlence sektörüne müzik yapıyorum ama şu gerçeği de görmezden gelemeyiz yeni yetme rapçiler daha ortada yokken biz müzik yapıyorduk. Hiçbir rapçiyle bunun tartışmsına girmem. Bizim amacımız eğlendirmek ve üretmek. Özellikle gençlerin bu şarkıyı beğenmesi bizi çok mutlu etti.”

YOĞUN İLGİ GÖREN LANSMAN GECESİ

Röportajın ardından Velet Dada, Can Demir ve Dj Mazın, “Kızlar Kızlar” şarkısını ilk kez sahnede seslendirdi. Lansmana katılanlar, şarkının modern düzenlemesini beğeniyle karşıladı ve performans yoğun alkış aldı.