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Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

27. İstanbul Caz Festivali konserleri 3 Ekim'den itibaren çevrim içi başlıyor

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27. İstanbul Caz Festivali konserleri 3 Ekim'den itibaren çevrim içi başlıyor
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 27. İstanbul Caz Festivali'nin konserleri, 3 Ekim'den itibaren çevrim içi erişime açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen festival kapsamında düzenlenen konserlerin kayıtları, çevrim içi platform üzerinden Türkiye'nin yanı sıra bütün dünyadan müzikseverler tarafından izlenebilecek.

27. İstanbul Caz Festivali, Türkiye'den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı, 3 Ekim'den itibaren festivalin "online.iksv.org/caz" adresinde ağırlayacak. Çevrim içi yayına açılan konserlere 30 gün boyunca erişilebilecek.

İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

Festivalde bu yıl, Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse, Ece Göksu, Can Güngör, BaBa ZuLa, Make Mama Proud, Tuğçe Şenoğul, Guguou, Kardeş Türküler, Jülide Özçelik ve Büşra Kayıkçı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne almıştı.

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