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Haber Giriş: 18.02.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

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26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Bosna Hersek'te 14-21 Ağustos'ta düzenlenecek 26. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) jüri başkanı Oscar ödüllü Fransız yönetmen, yapımcı ve senarist Michel Hazanavicius oldu.

SFF'den yapılan yazılı açıklamada, siyah-beyaz ve sessiz çekilen "The Artist" filmi ile 2012 yılında Oscar ödülüne layık görülen Hazanavicius'un, bu yılki festivalin jüri başkanlığını yapacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Hazanavicius'un yönetmenliğini yaptığı "The Search" filminin de 2014 yılında SFF'de gösterildiği anımsatıldı.
SFF Direktörü Misrad Purivatra da güçlü bir ifadeye sahip Hazanavicius'un, insanı sinemanın dili ve tarihini sorgulamaya sevk ettiğini belirterek, ödüllü yönetmenin "The Artist" filmiyle herkesin zevkine hitap ettiğini bildirdi.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.  SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

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