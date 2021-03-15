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Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/DHA-Sayit DURMAZ
Haber Giriş: 15.03.2021 - 07:21 | Son Güncelleme:

254 bin lira ceza kesildi... Boğaz'da partiye gece baskını!

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254 bin lira ceza kesildi... Boğaz'da partiye gece baskını!

Boğaz manzaralı Bebek Otel’de yasağa rağmen eğlence düzenlendiği ihbarını alan polis, otele baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar, görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalan bir kişi de camdan meyve fırlattı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak olmasına rağmen Bebek Otel’de eğlence düzenlendiği yönünde ihbar gelmesi nedeniyle önceki akşam lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişi olduğu tespit edildi ve Hıfzıssıhha Kanunu’na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

254 bin lira ceza kesildi... Boğazda partiye gece baskını

MUHABİRLERE SALDIRDILAR
Hem otelde konaklayan müşteriler hem de cezai işlem uygulandıktan sonra dışarı çıkanlar, basın mensuplarına saldırdı. Otelden çıkan iki kişi basın mensuplarına küfür ve tehditler yağdırırken, üçüncü katta konaklayan bir kişi de muhabirlerin üzerine meyve fırlattı.

254 bin lira ceza kesildi... Boğazda partiye gece baskını

İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikâyetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

254 bin lira ceza kesildi... Boğazda partiye gece baskını

Oteldeki eğlenceye katılanlar, çıkışta görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

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