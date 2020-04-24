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Haber Giriş: 24.04.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

23 Nisan’da onları sevindirdi

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Mustafa Ceceli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kanserle mücadele eden çocuklarla birlikte kutladı.

 Ünlü şarkıcı, evlerinde veya hastanelerde kanser tedavisi gören 25 çocukla birlikte “23 Nisan” şarkısını seslendirdi.

Kansersiz Yaşam Derneği aracılığıyla çekilen videoları düzenleyen Ceceli, bu projeyle hayranlarına anlamlı bir hediye verdi.

Ünlü şarkıcı, “Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikte bu 23 Nisan’da tedavi gören çocuklarımıza bir sürpriz yapmak istedik. Onlarda bu ülkenin bir evladı ve geleceği. Çektikleri videoları stüdyo ortamında birleştirerek düzenledim ve ortaya duygulandıran bir tablo çıktı” diye konuştu.

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