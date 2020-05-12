2021 Oscar töreni ertelenecek
Koronavirüs sinema sektörünü de beklenmedik şekilde etkiledi. Ertelenen büyük festivaller bir yana 2012'deki Oscar töreni de büyük olasılıkla her zamanki tarihinden dört ay sonra yapılacak.
Akademi üyelerinin şu sıralar tartıştığı ve üzerinde düşündüğü bu ertelemenin nedeni film çekimlerinin salgın yüzünden durması, buna bağlı olarak gösterimlerin de belirlenenden daha ileri tarihlere kaydırılması.
93'üncüsünün Şubat ayının sonunda düzenlenmesi planlanan tören bu yüzden yaz aylarına sarkabilir.
Akademi Ödülleri Töreni 1938’de Los Angeles’ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle ve 1968 yılında Martin Luther King Jr suikastı nedeniyle birer hafta ertelenmişti.
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