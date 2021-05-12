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Haber Giriş: 12.05.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

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2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

2021 Brit Ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da sahiplerini buldu. British Phonographic Industry’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ödül töreninin bu yıl 41’incisi yapıldı.

Coronavirüs nedeniyle 4 bin seyircinin katılımıyla gerçekleşen geceye kadın sanatçılar damga vurdu. İşte Brit Ödülleri'ni kazanan isimler...

En İyi Kadın Solo Sanatçı/ British female
Dua Lipa

2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Erkek Solo Sanatçı/ British male
J Hus

En İyi Grup /British group
Little Mix

Yılın şarkıcısı/ Breakthrough artist
Arlo Parks

2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu
En iyi Single/ British single
Harry Styles – Watermelon Sugar

Yılın Albümü/ British album
Dua Lipa – Future Nostalgia

En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçı/ International female
Billie Eilish

En İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçı/ International male
The Weeknd

En İyi Uluslararası Grup / International group
Haim

En İyi Yeni Sanatçı/ Rising star
Griff

Küresel İkon / Global icon
Taylor Swift

2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

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