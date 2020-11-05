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Haber Giriş: 05.11.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

2020’yi tebessümle bitirelim

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
2020’yi tebessümle bitirelim
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Serdar Gökalp ile Ege Kökenli’nin başrollerini paylaştığı komedi filmi “Son Şaka”, yarın vizyona giriyor.

Filmin basın gösterimiyse önceki gün Cinemaximum Kanyon’da yapıldı. Gökalp, koronavirüs pandemisi ve İzmir depremi nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğimizi söyledi: “Her sabah kalkıp can sıkıcı haberler alıyoruz. İzmir’de kaybettiğimiz tüm canlar için Allah’tan rahmet diliyorum. Ekip olarak tek beklentimiz, böyle bir dönemde insanların 1.5 saat tebessüm etmesini sağlamak.”
EVLENMEDİM
Ege Kökenli ise “2020’nin bütün bu olumsuzluklarından sonra, seneyi kapatırken insanların yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek hepimiz çok mutlu olacağız” dedi. Kökenli ayrıca bir süredir beraber olduğu Lior Ahituv’la evlendiği haberlerine de açıklık getirdi: “Bir dergi için yaptığımız çekim nedeniyle küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Maalesef nikâh masasına oturamadık pandemi yüzünden. Seneye evlenmeyi düşünüyoruz.”

2020’yi tebessümle bitirelim

Serdar Gökalp ile Ege Kökenli

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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