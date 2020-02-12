MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri2020 Oscar selfie'sine Charlize Theron imza attı
GeriKeyif 2020 Oscar selfie'sine Charlize Theron imza attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 12.02.2020 - 14:26,Son Güncelleme:/

2020 Oscar selfie'sine Charlize Theron imza attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020 Oscar selfie'sine Charlize Theron imza attı

2014 yılında ünlü sunucu Elle DeGeneres'in çekip sosyal medyada paylaştığı ünlüler selfie'si o yılın Oscar törenine damgasını vurmuştu. Bu kez ise Oscar selfie'si Charlize Theron'dan geldi.

Törene annesi Gerda Maritz ile birlikte katılan 44 yaşındaki Charlize Theron, salonda çektiği selfie'yi Instagram sayfasından paylaştı. Bu pozda Theron ve annesinin yanı sıra Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Rami Malek, Regina King, Salma Hayek gibi ünlüler bulunuyordu. Theron'un bu paylaşımı kısa sürede 568 bin beğeni topladı.

2020 Oscar selfiesine Charlize Theron imza attı

Theron'un Oscar selfie'si iki kareden oluşuyor. Birinde meslektaşlarıyla objektife gülümseyen Theron diğer pozda da annesiyle birlikte görülüyor.

2020 Oscar selfiesine Charlize Theron imza attı

2014 Oscar töreninde Elle DeGeneres'in paylaştığı selfie'de de 2 milyondan fazla retweet edilmişti.

2020 Oscar selfiesine Charlize Theron imza attı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle