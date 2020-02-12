2020 Oscar selfie'sine Charlize Theron imza attı

Törene annesi Gerda Maritz ile birlikte katılan 44 yaşındaki Charlize Theron, salonda çektiği selfie'yi Instagram sayfasından paylaştı. Bu pozda Theron ve annesinin yanı sıra Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Rami Malek, Regina King, Salma Hayek gibi ünlüler bulunuyordu. Theron'un bu paylaşımı kısa sürede 568 bin beğeni topladı.

Theron'un Oscar selfie'si iki kareden oluşuyor. Birinde meslektaşlarıyla objektife gülümseyen Theron diğer pozda da annesiyle birlikte görülüyor.

2014 Oscar töreninde Elle DeGeneres'in paylaştığı selfie'de de 2 milyondan fazla retweet edilmişti.