2020 model Oya-Bora

Özel hayatlarındaki birlikteliklerini müziğe de taşıyan AliFiru, yayınladıkları şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmakla beraber sevenleri tarafından 90’ların unutulmaz ikilisi Oya-Bora’ya benzetiliyor. Söz ve müziği Abdullah Yıldız’a ait olan yeni single’ın aranjörlüğünü ise Alper Gemici üstlendi.