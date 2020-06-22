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2020 model Oya-Bora
Abdullah Yıldız ve Firuze Bulut Yıldız tarafından kurulan AliFiru grubunun üçüncü single çalışması “Canım Benim” Ünlü Mamuller Yapım tarafından yayınlandı.
Özel hayatlarındaki birlikteliklerini müziğe de taşıyan AliFiru, yayınladıkları şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmakla beraber sevenleri tarafından 90’ların unutulmaz ikilisi Oya-Bora’ya benzetiliyor. Söz ve müziği Abdullah Yıldız’a ait olan yeni single’ın aranjörlüğünü ise Alper Gemici üstlendi.
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