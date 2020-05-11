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Haber Giriş: 11.05.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

19. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri online yapılacak

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19. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri online yapılacak
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Antalya'da bu yıl 19'uncu kez düzenlenecek Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, 16-19 Mayıs tarihlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle belediyenin düzenlediği etkinlikte, son 5 yıl içerisinde Antalya kıyılarında çekilmiş video ve fotoğraflar, jürinin beğenisine sunulacak.

Bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla 16-19 Mayıs arasında düzenlenecek etkinlik, Kovid-19 salgını dolayısıyla online yapılacak. Etkinlikte, Antalya'nın tanıtımı için fırsat buldukça dalış yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da jüri üyesi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 kategoride düzenlenecek etkinliğin bölgedeki alternatif turizm hareketliğini artırmayı amaçladığını kaydetti.

Kemer'i uluslararası arenada tanıtmak istediklerini belirten Topaloğlu, ilçenin sahip olduğu su altı zenginliğiyle dalış turizmi için uygun merkezlerden biri olduğuna dikkati çekti.

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