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16. Contemporary Istanbul, 10 Ekim'de sona erecek

#16. Contemporary Istanbul#Sergi#Çağdaş Sanat
16. Contemporary Istanbul, 10 Ekimde sona erecek

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren 16. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

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Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik, 9 bin 500 metrekarelik kapalı ve 10 bin metrekarelik açık alanda, 47 galeri, 11 kurum, 436 sanatçı ve 1240 sanat eserine ev sahipliği yapıyor.

Büyük ilgi ile başlayan fuar, 10 Ekim'de sona erecek.

İngiltere, Rusya, ABD, İsviçre, Hollanda ve Almanya'dan fuar için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve CI davetiyle İstanbul'a gelen 30 basın mensubu, 3 günlük program dahilinde Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Arter, Mesher ve Contemporary Istanbul Vakfının Fişekhane'de bulunan sanat alanı Cocoon'u ziyaret etti.

Gazeteciler bunların yanı sıra İstanbul'un tarihi yapıtlarını da gezecek.

Contemporary Istanbul ve Hepsiburada iş birliğinin ilk adım sergisi olan ve geliri Tohum Otizm Vakfına bağışlanacak 14 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı "Akrasia" sergisi alanı Tohum Otizm Vakfı ve Hepsiburada davetlerine ev sahipliği yapıyor.

Ön izleme günlerinde Nef projelerinde imzası bulunan dünyaca ünlü mimar Emre Arolat ve sanatçı Sıtkı Kösemen ile Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde özel bir söyleşi gerçekleştirildi.

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Fuarı ziyaret edenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı.

Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenleriyle çalışan ve yurt dışındaki festivallerde sahne alan İpek Dinç, caz standartlarını dünya müziğinin farklı türleriyle birleştiren Standards grubuyla 31. Akbank Caz Festivali kapsamında 16. Contemporary Istanbul'da sahne aldı.

Topluluğa, piyanoda Coşkun İnsel, bas gitarda Gerhard Lutz, davulda Mertcan Bilgin ve tenor saksafonda Alp İnsel eşlik etti.

Tersane İstanbul'a gelecek sanatseverler pazar gününe kadar 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerinin yer aldığı "The Yard" açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes'in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkati çeken "Gelecek için Bayraklar" sergisini, "100 yaşındaki heykelci : İlhan Koman" sergisini, 15 kadın sanatçının yer aldığı "Akrasia" sergisini, "Sıtkı Kösemen – Dönüşümler Sergisi" ile 1970'lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında görme fırsatı bulacak.

Ayrıca 31. yaş gününü kutlayan Akbank Caz Festivali kapsamında Tersane İstanbul'daki fuar alanında caz konserleri de verilecek.

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#16. Contemporary Istanbul#Sergi#Çağdaş Sanat