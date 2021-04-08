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Haber Giriş: 08.04.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Aslı Hünel, 1500 yılık sarnıcı kapattı

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Aslı Hünel, 1500 yılık sarnıcı kapattı

Aslı Hünel yeni şarkısı 'Ayarsızım'ın klibi için, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük kültür miraslarından biri olarak kabul edilen tarihi yarımadadaki Ayasofya'yı tercih etti.

FİLM GİBİ KLİP...

Hünel, Hagia Sofia Mansions – Curio Collection By Hilton Otelin içerisinde yer alan ve 542 yılında Bizans İmparatoru Justinyanus tarafından inşa edilen sarnıçta, gerçekleştirilen çekimler için hatırı sayılır bir bütçe ayırdı.

Aslı Hünel, Turizm'in yeniden canlanması için bu tür vizyoner projelerin gerekli olduğunu söyledi.

 

 

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