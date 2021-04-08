Aslı Hünel, 1500 yılık sarnıcı kapattı

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Hünel, Hagia Sofia Mansions – Curio Collection By Hilton Otelin içerisinde yer alan ve 542 yılında Bizans İmparatoru Justinyanus tarafından inşa edilen sarnıçta, gerçekleştirilen çekimler için hatırı sayılır bir bütçe ayırdı.

Aslı Hünel, Turizm'in yeniden canlanması için bu tür vizyoner projelerin gerekli olduğunu söyledi.

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