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Haber Giriş: 09.10.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

15 Ekim’de sahnede

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15 Ekim’de sahnede
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HALDUN Dormen’in başrolünde yer aldığı “Kibarlık Budalası” oyunu, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.

Mösyö Jourdain’in asilzade olma yolundaki gülünç mücadelesini konu alan oyun, 15 Ekim Perşembe akşamı sahnelenecek. URU organizasyonu ve Mey Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunun biletleri, etkinlik başlama saati olan 20.30’a kadar online olarak Biletix’ten temin edilebilir.

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