14 Şubat sürprizi

Ziynet Sali, yeni single’ı için “14 Şubat haftasında sevgililere sürpriz yapmak ve albümün habercisi olarak ilk şarkımı paylaşmak istedim” dedi.

Söz ve müziği Tuğçe Ören’e, aranjesi Mustafa Ceceli’ye ait şarkının klibini Nihat Odabaşı yönetti. Klipte Ziynet Sali’nin eşi Erkan Erzurumlu da rol aldı.