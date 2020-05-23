100 sanatçıdan 100 şiir

Covid-19 sebebiyle tiyatrolar kapılarını kapattı ve yevmiye usülü çalışan 2 binden fazla tiyatro emekçisi mart ayından beri geçim kaynakları olmaksızın evlerine kapandı. İhtiyaç sahibi emekçilerin bu zor döneminde onlara “Yanınızdayız” demek için 100 usta sanatçı, 100 şiir seslendirerek dayanışmayı başlattı. Dayanışma kapsamında şiir okuyan isimler arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Songül Öden, Ozan Güven, Zuhal Olcay, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Ali Sunal ve Demet Akbağ da yer aldı.